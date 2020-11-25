Yandex metrika counter

Gushchubaba village of Khojaly region renamed into Baharli village

President of Azerbaijan Ilham Aliyev has approved the law "On renaming Gushchubaba village of Khojaly region of the Republic of Azerbaijan into Baharli village".

According to the law, Gushchubaba village within Garabulag village administrative district of Khojaly region of Azerbaijan was renamed into Baharli village.


News.Az 

honor Patriotic War martyrs

