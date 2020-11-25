Gushchubaba village of Khojaly region renamed into Baharli village
- 25 Nov 2020 22:06
- 22 Jan 2026 03:37
- 155073
- Politics
- Share https://news.az/news/gushchubaba-village-of-khojaly-region-renamed-into-baharli-village Copied
President of Azerbaijan Ilham Aliyev has approved the law "On renaming Gushchubaba village of Khojaly region of the Republic of Azerbaijan into Baharli village".
According to the law, Gushchubaba village within Garabulag village administrative district of Khojaly region of Azerbaijan was renamed into Baharli village.