Israel's defense minister says it appears Nasrallah's replacement has been eliminated

Israeli Defense Minister Yoav Gallant said on Tuesday that it appears that the replacement of slain Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah has been eliminated, News.Az reports citing the Jerusalem Post .

Hashem Safieddine, a top Hezbollah official, was widely expected to succeed Nasrallah.

