News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Defense Minister
Tag:
Defense Minister
Azerbaijan, Türkiye strengthen military ties during high-level talks in Baku
17 Dec 2025-12:34
Azerbaijan officials host Uzbek military delegation at commando unit
12 Dec 2025-21:14
Nigeria appoints ex-general as defense minister
02 Dec 2025-21:35
Türkiye's defense minister meets with Libya's National Army deputy commander
20 Nov 2025-20:17
Azerbaijan’s defense chief condoles with Türkiye after plane crash
11 Nov 2025-18:48
Azerbaijan, Slovakia discuss expanding military cooperation
07 Nov 2025-19:10
Defense minister hails Azerbaijani troops’ performance at Unity-2025 exercise
21 Oct 2025-23:11
Lithuania’s defense minister resigns
21 Oct 2025-19:38
Azerbaijani defense minister visits Ankara for talks with Turkish, Georgian officials
08 Oct 2025-20:25
France in turmoil: Lecornu out after 27 days, Macron’s crisis deepens
08 Oct 2025-09:44
Latest News
Onyeka Okongwu injury sparks concern for Hawks
Car strikes Chabad building, city launches probe
Who’s starring in Broadway’s new Rocky Horror?
Odessa A’zion exits A24’s Deep Cuts after backlash
Chris Evans returns, but Sam is still Captain America
What do investigators say about the plane crash killing Indian political figures?
Melania Trump documentary premieres ahead of global release
Boxer Gervonta Davis arrested in Miami after manhunt
Azerbaijan constructs new power transmission line
Erika Kirk faces backlash over leaked audio
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31