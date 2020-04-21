Yandex metrika counter

Meeting between Azerbaijani and Armenian FMs via videoconference starts

Meeting between Azerbaijani and Armenian FMs via videoconference starts

Meeting between Foreign Ministers of Azerbaijan and Armenia, Elmar Mammadyarov Zohrab Mnatsakanyan via videoconference has started, spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan Leyla Abdullayeva wrote on Twitter.

The video conference between Foreign Ministers is being held with mediation and participation of OSCE Minsk Group Co-Chairs and OSCE Chairperson-in-Office.

