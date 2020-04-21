Meeting between Azerbaijani and Armenian FMs via videoconference starts
Meeting between Foreign Ministers of Azerbaijan and Armenia, Elmar Mammadyarov Zohrab Mnatsakanyan via videoconference has started, spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan Leyla Abdullayeva wrote on Twitter.
The video conference between Foreign Ministers is being held with mediation and participation of OSCE Minsk Group Co-Chairs and OSCE Chairperson-in-Office.
The video-conference between FM Elmar Mammadyarov & FM Zohrab Mnatsakanyan with participation of @OSCE MG co-chairs Igor Popov ??, Stéphane Visconti ?? and Andrew Schofer ??, as well as personal representative of the OSCE Chairman-in-Office Andrzej Kasprzyk has just started. pic.twitter.com/kJ4f713KFE— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) April 21, 2020
