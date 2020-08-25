Yandex metrika counter

Panel calling for end to Armenian aggression against Azerbaijan installed in Brazil

  • Azerbaijan
  • Share
Panel calling for end to Armenian aggression against Azerbaijan installed in Brazil

A panel calling for an end to Armenia’s ongoing military aggression against Azerbaijan has been installed on one of the main highways in Brazil, Leyla Abdullayeva, spokesperson for Azerbaijan’s Foreign Ministry wrote on Twitter.

The panel displays the inscription “Armenia stop aggression against Azerbaijan.”

News about - Panel calling for end to Armenian aggression against Azerbaijan installed in Brazil


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      