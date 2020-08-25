Panel calling for end to Armenian aggression against Azerbaijan installed in Brazil
A panel calling for an end to Armenia’s ongoing military aggression against Azerbaijan has been installed on one of the main highways in Brazil, Leyla Abdullayeva, spokesperson for Azerbaijan’s Foreign Ministry wrote on Twitter.
The panel displays the inscription “Armenia stop aggression against Azerbaijan.”