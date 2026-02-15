Yandex metrika counter

President Aliyev visits monuments to Azerbaijan's National Leader Heydar Aliyev, prominent Serbian writer in Belgrade -PHOTO -VIDEO

During his official visit to the Republic of Serbia, Azerbaijani President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visited the monuments to Azerbaijan's National Leader Heydar Aliyev and prominent Serbian writer Milorad Pavić in Tašmajdan Park in Belgrade on February 15, News.Az reports.

The head of state laid wreaths at the monuments.

