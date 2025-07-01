Russian missile strike hits Ukraine’s Dnipropetrovsk, causing casualties
A residential building heavily damaged by a Russian missile strike in Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, Ukraine on June 13, 2023. Photo: Dnipropetrovsk Regional Military via Reuters
A Russian missile attack struck the Kamianske district in Ukraine’s Dnipropetrovsk Oblast on July 1, resulting in deaths and injuries, according to Governor Serhii Lysak.
The strike was reported at around 9:40 a.m. local time, News.Az reports, citing Ukrainian media.
At the moment, no further details about the consequences have been reported.
The Kamianske district lies in the western part of Dnipropetrovsk Oblast, an eastern Ukrainian region regularly targeted by Russian drones and missiles.