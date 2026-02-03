Russian strike hits infrastructure in Vinnytsia
Photo: Getty Images
Russian strikes hit critical infrastructure in Ukraine’s Vinnytsia region on February 3, leaving around 50 settlements without electricity.
Officials reported no confirmed casualties so far, while emergency crews and energy workers launched restoration and firefighting operations, News.Az reports, citing Ukrainian media.
The strike was part of a wider overnight attack involving drones and missiles targeting multiple Ukrainian regions, including Kyiv, Kharkiv and Dnipro.
By Aysel Mammadzada