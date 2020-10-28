Yandex metrika counter

Azerbaijani Army liberates 13 more villages from occupation

Azerbaijani Army liberates 13 more villages from occupation

The Azerbaijani Army has liberated 13 more villages from occupation, President Ilham Aliyev wrote on his official Twitter account.

“The victorious Azerbaijani Army has liberated Birinji Aghali, Ikinji Aghali, Uchunchu Aghali, Zarnali villages of Zangilan district, Gazanzami, Khanabulag, Chullu, Gushcular, Garaaghaj villages of Jabrayil district, Giyasli, Abilja, Gilijan villages of Gubadli district. Long Live the Azerbaijani Army! Karabakh is Azerbaijan!” President Aliyev announced.

