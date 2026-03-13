Ukraine destroys Russian equipment after Donbas depot strike
Ukrainian forces carried out a follow-up strike on Russian military equipment being evacuated from a Donetsk ammunition depot.
The initial attack occurred on March 11 near Shyroka Balka, hitting a Russian ammunition depot and triggering a rapid evacuation of vehicles westward, News.Az reports, citing foreign media.
About 30 minutes later, Ukrainian forces targeted the column near Manhush, roughly eight kilometers from the depot, destroying five pieces of Russian military equipment and causing casualties among Russian personnel.
All strikes reportedly involved unmanned aerial vehicles (drones), reflecting Ukraine’s continued reliance on drone warfare for precision attacks.
This action follows Ukraine’s broader efforts to disrupt Russian supply lines and military infrastructure. In recent days, Ukrainian drones also struck the Tikhoretsk oil pumping station in Russia’s Krasnodar Krai and downed two Russian reconnaissance Merlin-VR drones, each valued at over $300,000, in the Zaporizhzhia direction.
Since occupying Mariupol and nearby areas, Russian forces have increasingly used local infrastructure for military purposes, including storing ammunition for artillery and missile systems. The latest strikes underscore Ukraine’s continued offensive capabilities and its strategy of targeting enemy logistics in occupied territories.
By Aysel Mammadzada