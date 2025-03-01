News.az
Tag:
Air Traffic
Poland deploys fighter jets after Russian attacks on Ukraine
27 Dec 2025-14:29
New Delhi flights hit by fog amid severe air pollution
15 Dec 2025-14:35
Air traffic over Dutch airport suspended due to drones
23 Nov 2025-03:27
Mosul airport reopens with first passenger flight since ISIS control
06 Nov 2025-21:46
Flights resume after radar, communication failure disrupts Dallas air traffic
20 Sep 2025-09:26
UK airports hit by air traffic control disruption
30 Jul 2025-20:17
Russian plane with 43 aboard missing
24 Jul 2025-10:07
Iraq prolongs suspension of civilian air traffic over its airspace
21 Jun 2025-10:25
AZAL achieves strong operational performance in Q1 2025
03 Apr 2025-13:58
Ryanair becomes first European airline to carry 200 million passengers in a year
02 Apr 2025-11:35
