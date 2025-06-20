News.az
Tag:
Bayer Leverkusen
Newcastle fans assaulted by police in Marseille
27 Nov 2025-17:58
Dembele poised for PSG comeback after six weeks out
20 Oct 2025-14:46
Real Madrid legend linked with Bayer Leverkusen job after Ten Hag’s sacking
04 Sep 2025-09:19
Bayer Leverkusen sack Erik ten Hag after just three matches
01 Sep 2025-14:25
Piero Hincapie set to leave Bayer Leverkusen after Tottenham express interest
25 Aug 2025-13:10
Bournemouth sign Morocco's Amine Adli from Bayer Leverkusen
21 Aug 2025-16:18
Bayer Leverkusen sign Ernest Poku from AZ Alkmaar
12 Aug 2025-14:19
Son Heung-min to leave Tottenham after 10 years
02 Aug 2025-13:14
Sunderland complete £17m signing of Granit Xhaka from Bayer Leverkusen -
VIDEO
30 Jul 2025-13:45
Liverpool sign Leverkusen's Wirtz in club-record £116 million
20 Jun 2025-23:55
Trump signs Order to firewall Venezuela oil revenue held in US
Zambian VP underpins African-led solutions to DR Congo crisis
7.1-magnitude earthquake strikes off Indonesia's Talaud Islands
Iraq eyes global partnerships to boost energy development: PM
An earthquake jolts Azerbaijan's Shamakhi
Suspect detained after six killed in Mississippi, say law enforcement, local media
Moscow witnesses heaviest snowfall in 56 years
What we know about why Fenerbahçe vs Galatasaray divides Türkiye
Trump says US must control Greenland to counter Russia, China
Iraq in talks with Chevron over West Qurna 2 oilfield, says Oil minister
