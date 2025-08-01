News.az
Carlos Alcaraz
Tag:
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz parts ways with coach Ferrero after 7 years
17 Dec 2025-17:06
Alcaraz defeats Fritz to win Japan Open title
30 Sep 2025-15:14
World No 1 Carlos Alcaraz reach Japan Open final
29 Sep 2025-15:40
Carlos Alcaraz suffers injury scare at Japan Open
25 Sep 2025-14:21
Alcaraz defeats Sinner to reclaim US Open title
08 Sep 2025-08:23
Alcaraz, Djokovic edge closer to US Open showdown
02 Sep 2025-09:12
US Open: Alcaraz, Djokovic advance; Shelton withdraws with injury
30 Aug 2025-12:31
U.S. Open 2025 Day 2: Alcaraz cruises, Venus thrills in defeat
26 Aug 2025-09:17
Alcaraz, Djokovic set for tough US Open starts against rising American stars
21 Aug 2025-23:21
Alcaraz wins Cincinnati Open after Sinner retires with illness
19 Aug 2025-11:50
