Elin Suleymanov
Tag:
Elin Suleymanov
Azerbaijani envoy to UK slams baseless accusations against Baku ahead of COP29
07 Oct 2024-10:51
‘It's not hypocritical for Azerbaijan to call for global truce at COP29’, envoy responds to baseless claims
28 Sep 2024-12:32
Ambassador Elin Suleymanov urges Western journalists to abandon negative narratives against Azerbaijan
08 May 2024-09:31
France has done everything to undermine Baku-Yerevan talks: Ambassador
06 Oct 2023-12:20
Yerevan should positively assess Baku’s calls for lasting peace, Azerbaijani ambassador tells Times Radio
10 Feb 2023-12:41
London hosts event dedicated to 30 years of Azerbaijan-UK diplomatic relations
(PHOTO)
12 Dec 2022-11:59
The Jerusalem Post publishes article by Azerbaijani ambassador to UK
24 Nov 2022-13:39
Azerbaijan-Armenia normalization process discussed in London
03 Nov 2022-07:49
Azerbaijani ambassador presents his credentials to Ireland’s president
28 Oct 2022-07:07
The Telegraph publishes Azerbaijani ambassador’s article on Baku-Yerevan peace process
11 Oct 2022-10:37
