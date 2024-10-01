News.az
Tag:
Energy Infrastructure
Russia hits Ukraine energy infrastructure with major missile, drone strikes, Kyiv says
22 Feb 2026-13:03
Kiev metro shuts temporarily over power shortage
31 Jan 2026-16:22
Russia’s winter attacks threaten Kyiv residents’ lives
28 Jan 2026-19:59
World's largest gas chemical complex on fire in Russia -
VIDEO
20 Oct 2025-20:10
Ukraine claims strike on Russia’s major gas and oil facilities –
VIDEO
09 Oct 2025-14:48
Ukraine–Russia war over the past week
: Civilian deaths, drone strikes, and attacks on energy infrastructure
15 Sep 2025-16:18
Russian attacks kill 7, injure 37 in Ukraine as energy infrastructure targeted again -
VIDEO
06 Aug 2025-11:57
Russia targets Ukrainian energy infrastructure on Christmas Day
25 Dec 2024-20:32
Kremlin confirms Russian attack on Ukraine's energy infrastructure as retaliation for Taganrog
13 Dec 2024-15:11
Ukraine’s new energy plan with the EU
01 Nov 2024-10:59
