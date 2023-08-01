News.az
Russian troop losses surpass 1 million since start of invasion
05 Jul 2025-10:56
Azerbaijan, NATO discuss military cooperation, regional security issues
09 Oct 2024-10:10
Azerbaijan’s top military official visits NATO Defense College in Italy
20 Sep 2024-17:08
Chief of Azerbaijani General Staff embarks on visit to Italy
19 Sep 2024-11:30
Azerbaijan's top military official visits Serbia for talks to enhance military cooperation
19 Jun 2024-16:35
Russia jails another top general on bribery chargers
23 May 2024-11:39
Chief of Azerbaijan Army's General Staff inspects combat readiness of military units stationed in high mountainous areas
02 Dec 2023-14:24
Chief of Azerbaijani General Staff visits several combat positions
29 Jun 2023-08:39
Chief of Azerbaijani General Staff inspects service and combat activities of military units
08 Feb 2023-08:29
Chief of Azerbaijan General Staff inspects intensive combat training of military units
06 Feb 2023-08:16
