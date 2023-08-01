News.az
News
Kyrgyz Republic
Tag:
Kyrgyz Republic
Kyrgyzstan prevents coup attempt (
Photo
)
09 Apr 2025-16:52
President Ilham Aliyev wraps up his visit to Kyrgyzstan
06 Nov 2024-19:02
OTS to receive Alisher Navoi Int’l Prize for strengthening Turkic unity
06 Nov 2024-15:20
Azerbaijan eliminates double taxation on income with Kyrgyzstan
20 Jun 2024-18:58
President of Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov, who is on state visit to Azerbaijan, arrived in Fuzuli district
25 Apr 2024-07:19
Sadyr Zhaparov: We are ready to continue our joint efforts to deepen comprehensive cooperation between Kyrgyzstan and Azerbaijan
09 Feb 2024-18:45
President of Kyrgyzstan arrives in Azerbaijan on working visit
23 Nov 2023-19:50
President Aliyev’s Messages From Bishkek
(Op-Ed)
13 Oct 2023-18:18
Azerbaijan is an important link in North-South and East-West transport corridors - Deputy PM
27 Jul 2023-08:10
Sadyr Japarov: Opening of school named after Heydar Aliyev in Kyrgyzstan is a symbol of brotherhood of our peoples
11 May 2023-11:40
