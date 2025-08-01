News.az
News
Minnesota Timberwolves
Tag:
Minnesota Timberwolves
Nikola Jokic makes NBA history with 56-point triple-double
26 Dec 2025-13:03
Thunder’s 16-game win streak ends with loss to Timberwolves
20 Dec 2025-13:46
Jackson, Landale lead Grizzlies past Timberwolves 116-110
18 Dec 2025-10:29
Timberwolves edge Warriors 127-120 in Curry’s return
13 Dec 2025-11:08
Reaves’ buzzer-beater lifts Lakers past Timberwolves in 116–115 thriller
30 Oct 2025-08:46
Luka Doncic drops 49 as Lakers beat Timberwolves 128–110
25 Oct 2025-10:33
Oklahoma City Thunder punch ticket to NBA Finals after 12-year wait
29 May 2025-09:24
MVP Shai Gilgeous-Alexander powers Thunder to 2-0 lead over Timberwolves
23 May 2025-08:20
Gilgeous-Alexander shines as Thunder beat Timberwolves in Western finals opener
21 May 2025-09:01
Timberwolves beat Warriors 5 to reach Western Conference finals
15 May 2025-09:00
