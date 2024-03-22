News.az
Vice President
Tag:
Vice President
First Vice-President Mehriban Aliyeva shares post on Christmas
07 Jan 2026-01:48
Treason trial of South Sudan’s suspended Vice President Riek Machar opens in Juba
22 Sep 2025-15:10
California steps in to 'protect Harris after Trump cuts her Secret Service detail'
30 Aug 2025-22:14
US Vice President Vance’s Cotswolds visit sparks local protests
13 Aug 2025-15:56
Kamala Harris announces she won't run for California governor in 2026
30 Jul 2025-23:32
Vice President of Liberia arrives in Azerbaijan for COP29
11 Nov 2024-23:43
Trump pounding Harris on fascism:
But she’s a fascist. Okay?
29 Oct 2024-05:30
Zelensky annoyed Trump with a factory visit in Pennsylvania
25 Sep 2024-17:51
Kamala Harris secures US Democratic presidential nomination
03 Aug 2024-00:24
Turkish VP sends congratulatory letter to Azerbaijan's First Vice President Mehriban Aliyeva
22 Mar 2024-13:18
