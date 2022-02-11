News.az
Tag:
War Veterans
Azerbaijan soon to provide 500 martyrs’ families, war veterans with houses, apartments
28 Jul 2022-08:40
Azerbaijan to continue implementing self-employment programs for martyrs’ families, war veterans
22 Jul 2022-12:00
Azerbaijan provides rehabilitation and socio-psychological support services to 11,000 war veterans
20 Jul 2022-07:19
Azerbaijan will continue to provide war veterans, martyr families with housing: Minister
19 Jul 2022-11:40
Azerbaijani war veterans awarded international certificates
(PHOTO)
23 Jun 2022-11:00
Azerbaijan provides over 1,400 war disabled with rehabilitation aids in post-war period
10 Jun 2022-09:02
Azerbaijan has provided over 12,500 apartments, private houses to martyr families, war disabled in last 4 years
11 Apr 2022-08:28
Azerbaijan to provide 1,500 apartments to martyrs’ families, war veterans in 2022
18 Mar 2022-08:26
Azerbaijan proposes to provide some benefits to war veterans in labour field
11 Feb 2022-13:16
