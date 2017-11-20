26 years pass since Armenians shot down military helicopter with Azerbaijani political elite on board

+ ↺ − 16 px

26 years have passed since Armenia shot down a MI-8 helicopter near the Garakend village of Khodjavand District on November 20, 1991.

A total of 22 people - State Secretary Tofig Ismayilov, Deputy Prime Minister Zulfu Hajiyev, State Advisor, former Interior Minister Mahammad Asadov, Prosecutor General Ismat Gayibov, parliamentarians Vagif Jafarov and Vali Mammadov, Department Chief of the President’s Office Osman Mirzayev, First Deputy Minister of International Affairs of Kazakhstan S. Serikov, employee of Azerbaijan State TV and Radio Ali Mustafayev and others were killed as a result of the tragedy.



Below are the names of the victims killed in the Mi-8 helicopter crash that took place on November 20, 1991:



- Tofig Ismailov Kazim oglu Secretary of State, Azerbaijan

- Ismat Gayibov Ismayil oglu Public Prosecutor General, Azerbaijan

- Mahammad Asadov Nabi oglu State Advisor, Azerbaijan

- Zulfi Hajiyev Saleh oglu Deputy Prime Minister, Azerbaijan

- Vagif Jafarov Jafar oglu Member of Parliament, Azerbaijan

- Vali Mammadov Huseyn oglu Member of Parliament, Azerbaijan

- Osman Mirzayev Mirza Huseyn oglu Head of Presidential Administration, Azerbaijan

- Gurban Namazaliyev Huseyn oglu Deputy Prime Minister of --Amelioration and Water Management, Azerbaijan

- Igor Aleksandrovich Plavski Public Prosecutor of Nagorno-KarabakhAutonomous Oblast (NKAO), Azerbaijan

- Vladimir Vladimirovich Kovalyov Head of Ministry of Internal Affairs of NKAO, Azerbaijan

- Sergey Semyonovich Ivanov Head of department of National Security Ministry, NKAO, Azerbaijan

- Nikolay Vladimirovich Jinkin Commandant for Emergency Situations of NKAO, Azerbaijan

- Sanlal Dasumovich Serikov Deputy Minister of Internal Affairs, Kazakhstan

- Mikhail Dmitriyevich Lukashov MVD, Major General, Russia

- Oleg Nikolayevich Kocherev MVD, Lieutenant Colonel, Russia

- Rafig Mammadov Mammad oglu Aide to Secretary of State, Azerbaijan

- Ali Mustafayev Mustafa oglu Journalist, Azerbaijani State TV[9]

- Arif Huseynzadeh Ismail oglu Lights technician, Azerbaijani State TV

- Fakhraddin Shahbazov Ibrahim oglu Cameraman, Azerbaijani State TV

- Vyacheslav Vladimirovich Kotov Commander of helicopter crew

- Gennadiy Vladimirovich Domov Member of the helicopter crew

- Dmitry Borisovich Yarovenko Member of the helicopter crew.

News.Az

