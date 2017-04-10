Armenian armed forces violate ceasefire 117 times throughout the day
Military units of the armed forces of Armenia violated ceasefire 117 times throughout the day.
Report was informed in the press service of Azerbaijani Ministry of Defence (MoD) that Armenian armed forces, located in Paravakar, Vazashen, Azatamut villages of Ijevan region, in Dovekh, Berdavan, Shavarshavan, Barekamavan, Voskevan villages and in nameless hills in Noyemberyan region, in Chinari, Aygepar, Aygedzor villages and in nameless hills in Berd region and in nameless hills in Krasnoselsk region fired at the positions of the Azerbaijani Armed Forces located in Kohnegishlag village of Aghstafa region, Bala Jafarli, Jafarli, Kamarli, Farahli, Gaymagli, Gushchu Ayrim villages and in nameless hills in Qazakh region, in Aghbulag, Kokhanabi, Alibeyli, Munjuglu villages and in nameless hills in Tovuz region, in Garaveliler village and in nameless hills in Gadabay region.
The positions of Azerbaijani Armed Forces were also fired from positions of Armenian military units located near the occupied Goyarkh, Chilaburt, Yarimja villages of Tartar region, Shuraabad, Namirli, Sarijali, Garagashli, Yusifjanli, Bash Garvend, Shikhlar, Marzili, Javahirli, Shirvanli villages of Aghdam region, Kuropatkino village of Khojavend region, Gorgan, Horadiz, Garakhanbeyli, Ashaghi Seyidahmedli, Ashaghi Veysalli villages of Fuzuli region and Mehdili village of Jabrayil region, as well as from positions located in nameless hills in Goygol, Goranboy, Tartar, Aghdam, Khojavend, Fuzuli and Jabrayil regions.
News.Az