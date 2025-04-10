Yandex metrika counter

Azerbaijani freestyle wrestler becomes European champion

  • Sports
  • Share
Azerbaijani freestyle wrestler becomes European champion
Azerbaijani freestyle wrestler Giorgi Meshvildishvili became European champion. Photo: Azerbaijan Wrestling Federation

Azerbaijani freestyle wrestler Giorgi Meshvildishvili has claimed a gold medal at the European Championships held in Bratislava, Slovakia.

Competing in the 125kg weight class, Meshvildishvili triumphed in the final with a hard-fought victory over Georgian wrestler Solomon Manashvili, News.Az reports, citing the Azerbaijan Wrestling Federation.

In addition, Azerbaijani wrestler Osman Nurmagomedov (92kg) secured a silver medal, while Aghanazar Novruzov (74kg) claimed bronze at the championships.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      