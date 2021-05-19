Yandex metrika counter

Azerbaijani prime minister embarks on official visit to Russia

Azerbaijani prime minister embarks on official visit to Russia

Azerbaijan’s Prime Minister Ali Asadov on Wednesday embarked on an official visit to Russia.

At Vnukovo-2 airport, PM Asadov was welcomed by Russian officials.

A guard of honor was lined up for the Azerbaijani premier.

During the visit, PM Asadov is scheduled to hold meetings with Russian Prime Minister Mikhail Mishustin and government members.

