Azerbaijani prime minister embarks on official visit to Russia
Azerbaijan’s Prime Minister Ali Asadov on Wednesday embarked on an official visit to Russia.
At Vnukovo-2 airport, PM Asadov was welcomed by Russian officials.
A guard of honor was lined up for the Azerbaijani premier.
During the visit, PM Asadov is scheduled to hold meetings with Russian Prime Minister Mikhail Mishustin and government members.