Azerbaijani wrestlers bring home three bronze medals from international tournaments

Azerbaijani freestyle wrestlers have won two bronze medals at an international tournament held in Nefteyugansk, Russia, News.az reports.

The medals were clinched by Rashid Babazade (65kg) and Shamil Zubairov (97kg).

Azerbaijani Greco-Roman wrestler Mahammad Shukurzade (60kg) took a bronze medal at an international tournament held in Shymkent, Kazakhstan.


