Azerbaijani wrestlers bring home three bronze medals from international tournaments
- 02 Nov 2023 15:49
- 10 Jul 2024 17:44
- Sports
Azerbaijani freestyle wrestlers have won two bronze medals at an international tournament held in Nefteyugansk, Russia, News.az reports.
The medals were clinched by Rashid Babazade (65kg) and Shamil Zubairov (97kg).
Azerbaijani Greco-Roman wrestler Mahammad Shukurzade (60kg) took a bronze medal at an international tournament held in Shymkent, Kazakhstan.