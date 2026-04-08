CBA releases latest currency exchange rates (April 8, 2026)
The Central Bank of Azerbaijan has released its official exchange rates for April 8, 2026, covering major global currencies as well as commodities.
The US dollar remained stable, while the euro and Russian ruble recorded slight increases against the Azerbaijani manat, News.Az reports.
Central Bank of Azerbaijan publishes these rates daily as a benchmark for the country’s financial and banking system.
- 1 USD (US dollar): 1.7000
- 1 EUR (Euro): 1.9850
- 100 RUB (Russian ruble): 2.1687
- 1 AUD (Australian dollar): 1.2013
- 1 BYN (Belarusian ruble): 0.5759
- 1 AED (UAE dirham): 0.4628
- 100 KRW (South Korean won): 0.1154
- 1 CZK (Czech koruna): 0.0813
- 1 CNY (Chinese yuan): 0.2489
- 1 DKK (Danish krone): 0.2656
- 1 GEL (Georgian lari): 0.6319
- 1 HKD (Hong Kong dollar): 0.2170
- 1 INR (Indian rupee): 0.0184
- 1 GBP (British pound): 2.2808
- 10,000 IRR (Iranian rial): —
- 1 SEK (Swedish krona): 0.1824
- 1 CHF (Swiss franc): 2.1531
- 1 ILS (Israeli shekel): 0.5478
- 1 CAD (Canadian dollar): 1.2288
- 1 KWD (Kuwaiti dinar): 5.4971
- 1 KZT (Kazakhstani tenge): 0.3630
- 1 QAR (Qatari riyal): 0.4663
- 1 KGS (Kyrgyzstani som): 0.0194
- 100 HUF (Hungarian forint): 0.5283
- 1 MDL (Moldovan leu): 0.0974
- 1 NOK (Norwegian krone): 0.1776
- 100 UZS (Uzbekistani som): 0.0140
- 100 PKR (Pakistani rupee): 0.6090
- 1 PLN (Polish złoty): 0.4667
- 1 RON (Romanian leu): 0.3896
- 1 RSD (Serbian dinar): 0.0169
- 1 SGD (Singapore dollar): 1.3340
- 1 SAR (Saudi Arabian riyal): 0.4527
- 1 SDR (IMF): 2.3144
- 1 TRY (Turkish lira): 0.0381
- 1 TMT (Turkmenistan manat): 0.4857
- 1 UAH (Ukrainian hryvnia): 0.0390
- 100 JPY (Japanese yen): 1.0735
- 1 NZD (New Zealand dollar): 0.9916
Precious metals
- Gold (1 ounce): 8,165.1680
- Silver (1 ounce): 130.3271
- Platinum (1 ounce): 3,461.0725
- Palladium (1 ounce): 2,615.3480
By Aysel Mammadzada