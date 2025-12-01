Yandex metrika counter

China successfully launches new satellite - VIDEO

China on Sunday successfully launched a new satellite from the Wenchang Spacecraft Launch Site in Hainan Province.

The Shijian-28 satellite lifted off at 8:20 p.m. (Beijing Time) aboard a modified Long March-7 carrier rocket and has smoothly entered its designated orbit, News.Az reports, citing Xinhua

This launch marks the 611th flight mission of the Long March series of carrier rockets.


honor Patriotic War martyrs

