China successfully launches new satellite - VIDEO
China on Sunday successfully launched a new satellite from the Wenchang Spacecraft Launch Site in Hainan Province.
The Shijian-28 satellite lifted off at 8:20 p.m. (Beijing Time) aboard a modified Long March-7 carrier rocket and has smoothly entered its designated orbit, News.Az reports, citing Xinhua.
This launch marks the 611th flight mission of the Long March series of carrier rockets.
🚀 Liftoff at 12:20UTC on November 30, Long March 7A Y10 launched Shijian-28 from Wenchang. https://t.co/Ujdzf3DS4l pic.twitter.com/BSRUNrh2xK— China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) November 30, 2025