Pakistan forces destroy multiple Taliban, Fitna al Khawarij posts - VIDEO
The Pakistan armed forces have destroyed several Afghan Taliban and Fitna al Khawarij positions in the Kurram sector, News.Az reports, citing security sources cited by state broadcaster PTV.
آپریشن غضب للحق جاری / کرم سیکٹر— PTV News (@PTVNewsOfficial) March 6, 2026
افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کیخلاف افواج پاکستان کی زمینی اور فضائی موثرکارروائیاں جاری ، سیکیورٹی ذرائع
پاک افغان بارڈر پرکرم سیکٹر میں پاک فوج کی افغان طالبان کے خلاف کامیاب کارروائی، متعدد پوسٹیں تباہ کردیں، سیکیورٹی ذرائع
پاک فوج نے… pic.twitter.com/Io9nDkLiyt
The operation targeted militant posts along the border region, aiming to strengthen security and curb insurgent activity.
By Aysel Mammadzada