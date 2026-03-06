Yandex metrika counter

Pakistan forces destroy multiple Taliban, Fitna al Khawarij posts - VIDEO

The Pakistan armed forces have destroyed several Afghan Taliban and Fitna al Khawarij positions in the Kurram sector, News.Az reports, citing security sources cited by state broadcaster PTV.

The operation targeted militant posts along the border region, aiming to strengthen security and curb insurgent activity.


