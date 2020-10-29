Armenian servicemen, who fired at civilians in Azerbaijan’s Barda, killed on battlefield (VIDEO)
The Armenian servicemen, who fired at civilians in Azerbaijan’s Barda city, were killed on the battlefield, the Azerbaijani Defense Ministry reported Thursday.
Azerbaijan's Defense Ministry released a respective video footage showing the elimination of Armenian troops.