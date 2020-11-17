Yandex metrika counter

Vladimir Putin: Karabakh has always been an integral part of Azerbaijan

Under international law, Karabakh has always been an integral part of Azerbaijan, Russian President Vladimir Putin said in an interview with Russia-24 TV channel.

According to him, the CSTO could not interfere in the Nagorno-Karabakh conflict since no direct attack on the territory of Armenia was made.


