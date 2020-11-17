Vladimir Putin: Karabakh has always been an integral part of Azerbaijan
- 17 Nov 2020 21:30
- 22 Jan 2026 03:37
- 154758
- Politics
- Share https://news.az/news/span-classred-highlightvladimir-putin-karabakh-has-always-been-an-integral-part-of-azerbaijan-span Copied
Under international law, Karabakh has always been an integral part of Azerbaijan, Russian President Vladimir Putin said in an interview with Russia-24 TV channel.
According to him, the CSTO could not interfere in the Nagorno-Karabakh conflict since no direct attack on the territory of Armenia was made.