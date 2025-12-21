Yandex metrika counter

Zelenskyy calls for frozen Russian assets to be used for Ukraine
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy speaks during the briefing in Kyiv, Ukraine, Wednesday. Efrem Lukatsky/AP

Ukraine has secured €90 billion in EU financial assistance for 2026–2027, President Volodymyr Zelenskyy said at a joint press conference in Kyiv with visiting Portuguese Prime Minister Luís Montenegro, News.Az reports.

Zelenskyy also expressed hope that Russia's frozen assets worth €210 billion would be used in Ukraine's favor.

"This will happen in any case," the Ukrainian president stressed.


