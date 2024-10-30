News.az
Bryansk
Tag:
Bryansk
Russian air defences down two drones headed for Moscow
24 Nov 2025-15:38
Ukraine strikes Bryansk Chemical Plant with long-range storm shadow missiles
22 Oct 2025-09:15
Russia claims drone attacks hit Bryansk and Rostov regions, injuring two
21 Oct 2025-09:02
Ukraine strikes Russian oil facilities in Bryansk and Samara oblasts
23 Sep 2025-17:30
Russia and Ukraine trade overnight strikes
21 Sep 2025-11:32
Chronicle of the war in Ukraine (April 28 – May 5, 2025)
06 May 2025-09:01
Drones hit a Russian defense electronics factory in Bryansk, igniting a large fire
04 May 2025-17:29
Ukraine hits Russian territory with ATACMS for first time - media
19 Nov 2024-15:49
Russia reports destruction of nearly two dozen Ukrainian drones
30 Oct 2024-13:13
Russia repels another attempted cross-border incursion by Ukraine
28 Oct 2024-11:59
