News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Combat Readiness
Tag:
Combat Readiness
Russia launches third stage of non-strategic nuclear drills
31 Jul 2024-10:59
Azerbaijani servicemen demonstrate combat skills at int'l drills in Kazakhstan –
VIDEO
17 Jul 2024-10:01
Azerbaijan inspects combat readiness of military units
(PHOTO)
16 Mar 2023-01:04
Combat readiness of Azerbaijani army’s tank units inspected
(VIDEO)
02 Mar 2023-01:31
Service and combat activities of Azerbaijani troops in liberated territories organized at high level – Defense Ministry (VIDEO)
14 Jul 2022-14:03
Azerbaijani defense minister instructs to maintain high-level combat readiness of military units
28 Mar 2022-09:00
Azerbaijan inspects combat readiness of military units (VIDEO)
16 Feb 2022-13:54
Azerbaijani Armed Forces exercises aimed at ensuring maximum combat readiness: political expert
17 May 2021-19:24
Latest News
Trump's probe of Fed Chair Powell sparks bipartisan backlash
Britain pays Guantanamo prisoner in torture case settlement
US, Türkiye, Egypt, and Qatar mull next phase of Gaza peace plan
Finland and Sweden call for tougher EU sanctions on Russia
US revokes over 100,000 visas in 2025, up 150%
NATO, Greenland pledge to strengthen Arctic security after Trump threats
Iran’s FM and Trump envoy discuss protests, sources say
Pakistan and Indonesia sign MoU to boost economic ties
UK to enforce law targeting Grok AI deepfakes this week
Spain makes largest-ever maritime cocaine bust, seizing 10 tonnes
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31