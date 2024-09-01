News.az
News
Destruction
Tag:
Destruction
Symbolic Doomsday Clock set at 85 seconds to midnight for 2026
28 Jan 2026-09:55
What weapons of mass destruction are – an explanation without military rhetoric
17 Dec 2025-17:57
Death toll from twin typhoons in Philippines climb to 259
12 Nov 2025-09:52
New typhoon bears down on Philippines days after deadly storm
08 Nov 2025-20:11
Philippines declares state of national calamity as Typhoon Kalmaegi leaves at least 140 dead
06 Nov 2025-09:04
In Photos
: Typhoon Kalmaegi leaves trail of destruction in Philippines
05 Nov 2025-14:53
Typhoon Kalmaegi death toll rises to 66 in Philippines -
VIDEO
05 Nov 2025-09:39
Historic Grand Canyon lodge destroyed by wildfire
14 Jul 2025-15:45
UNIFIL warns of Israeli 'destruction' in southern Lebanon
26 Dec 2024-20:55
7.3 magnitude earthquake strikes Vanuatu
-VIDEO
17 Dec 2024-09:31
