News
Resignation
Tag:
Resignation
Alina Habba resigns after court disqualification as NJ prosecutor
09 Dec 2025-02:00
Nigeria appoints ex-general as defense minister
02 Dec 2025-21:35
Harris to guide Irish economy amid Trump re-shoring threat
18 Nov 2025-22:16
Lithuania’s defense minister resigns
21 Oct 2025-19:38
Japanese PM Ishiba’s Cabinet resigns en masse
21 Oct 2025-09:41
France's Lecornu hints at a new PM within 48 hours
08 Oct 2025-22:54
Starmer reshuffles cabinet following Rayner's resignation
05 Sep 2025-23:43
Lithuania's government formally resigns
04 Aug 2025-22:46
Lithuanian PM Gintautas Paluckas resigns amid corruption probe
31 Jul 2025-18:40
Greek farm scandal prompts senior government resignations
27 Jun 2025-21:07
