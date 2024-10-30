News.az
News
Rostov
Tag:
Rostov
Three killed as drone attacks hit Russia’s Rostov
18 Dec 2025-10:15
Drone attack hits Rostov-on-Don, air defenses activated -
VIDEO
15 Dec 2025-09:21
Ukrainian drones reportedly strike Russian Beriev Aircraft Company
25 Nov 2025-09:30
Russia claims drone attacks hit Bryansk and Rostov regions, injuring two
21 Oct 2025-09:02
Reported drone attack on Russian railway causes major train disruptions
03 Sep 2025-12:30
Russia's Defense Ministry reports intercepting and destroying 59 Ukrainian drones overnight
23 Mar 2025-18:15
Ukrainian drone and missile attacks trigger fire at key Russian oil refinery
19 Dec 2024-13:37
Russia reports destruction of nearly two dozen Ukrainian drones
30 Oct 2024-13:13
Russia downs 18 Ukrainian drones over several regions
21 Oct 2024-11:44
Ukraine drone attack sparks fire at Russia oil depot
28 Aug 2024-11:11
