Armenia continues illegal military transportation accompanied by Russian peacekeepers (VIDEO)

Armenia continues to carry out illegal transportation of military cargo under the escort of the Russian peacekeeping contingent, News.Az reports.

Russian peacekeepers keep ensuring the protection of military transportation of illegal Armenian armed formations.

New footage clearly shows how Russian peacekeepers escort Armenian military cargo illegally transported to Karabakh on the Khankendi-Kyarkidzhahan-Khalfali road.


