Armenia continues illegal military transportation accompanied by Russian peacekeepers (VIDEO)
- 26 May 2023 02:30
- 22 Jan 2026 03:37
- Azerbaijan
Armenia continues to carry out illegal transportation of military cargo under the escort of the Russian peacekeeping contingent, News.Az reports.
Russian peacekeepers keep ensuring the protection of military transportation of illegal Armenian armed formations.
New footage clearly shows how Russian peacekeepers escort Armenian military cargo illegally transported to Karabakh on the Khankendi-Kyarkidzhahan-Khalfali road.