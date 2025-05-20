Yandex metrika counter

Azerbaijan’s president holds limited format meeting with Hungarian premier in Budapest

Photo: AZERTAC

On May 20, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev held a limited format meeting with Prime Minister of Hungary Viktor Orbán in Budapest.

Prime Minister Viktor Orbán welcomed President Ilham Aliyev, News.Az reports, citing AZERTAC.

The Azerbaijani President and the Hungarian Prime Minister posed together for photographs.

