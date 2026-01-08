Yandex metrika counter

Fenerbahce announces transfer of Matteo Guendouzi

  • Sports
  • Share
Fenerbahce announces transfer of Matteo Guendouzi
Photo: Fenerbahce/X

Turkish club Fenerbahçe has officially confirmed the signing of midfielder Matteo Guendouzi. The Istanbul side announced the move through its press service on Thursday, News.Az reports.

Guendouzi has already arrived in Turkiye to undergo his medical ahead of completing the transfer.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      