Fenerbahce announces transfer of Matteo Guendouzi
Photo: Fenerbahce/X
Turkish club Fenerbahçe has officially confirmed the signing of midfielder Matteo Guendouzi. The Istanbul side announced the move through its press service on Thursday, News.Az reports.
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2026
Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.
Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a… pic.twitter.com/YwuJzjRzvK
Guendouzi has already arrived in Turkiye to undergo his medical ahead of completing the transfer.