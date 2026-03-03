Yandex metrika counter

Iranian missile hits Al-Udeid base, no casualties: Qatar

An Iranian ballistic missile hit the United States’ military base at Al-Udeid today, Qatar’s Defense Ministry says, as Tehran struck targets across the Gulf in retaliation for US-Israeli attacks.

The ministry says Qatar was targeted by two missiles, adding, “Air defense systems successfully intercepted one of the missiles, while the second missile struck Al-Udeid Qatari Base without causing any casualties,” News.Az reports, citing foreign media.

