NATO deputy secretary general informed on Azerbaijan-Armenia normalization process

Head of the Mission of the Republic of Azerbaijan to NATO Jafar Huseynzada has met with NATO Deputy Secretary General Mircea Geoană, News.az reports.

They had a good exchange on NATO-Azerbaijan partnership, contribution of Azerbaijan to international peace and security, as well as energy security.

Jafar Huseynzada briefed Mircea Geoană on Azerbaijan-Armenia normalization process and situation in the region.

The NATO deputy secretary general asked Huseynzada to extend his warm greetings to President of Azerbaijan Ilham Aliyev.


