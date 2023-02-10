NATO deputy secretary general informed on Azerbaijan-Armenia normalization process
Head of the Mission of the Republic of Azerbaijan to NATO Jafar Huseynzada has met with NATO Deputy Secretary General Mircea Geoană, News.az reports.
They had a good exchange on NATO-Azerbaijan partnership, contribution of Azerbaijan to international peace and security, as well as energy security.
Jafar Huseynzada briefed Mircea Geoană on Azerbaijan-Armenia normalization process and situation in the region.
The NATO deputy secretary general asked Huseynzada to extend his warm greetings to President of Azerbaijan Ilham Aliyev.