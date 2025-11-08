President Aliyev shares social media post on Baku parade
Photo credit: X
President Ilham Aliyev has shared a post on his social media accounts regarding the military parade in Baku, which was held to mark the fifth anniversary of Azerbaijan's victory in the Second Karabakh War, News.Az reports.
Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi parad keçirilib.https://t.co/b4vymGyq2K pic.twitter.com/63NGjltZdv— İlham Əliyev (@azpresident) November 8, 2025