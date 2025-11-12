News.az
News
Islamabad
Tag:
Islamabad
4.4-magnitude earthquake jolts Pakistan’s capital
21 Feb 2026-12:21
Marco Rubio meets Pakistan PM on minerals, energy deals
20 Feb 2026-15:35
ISIS affiliate claims responsibility for Pakistan suicide bombing
07 Feb 2026-17:18
Azerbaijani FM conveys condolences to Pakistan
07 Feb 2026-16:14
Death toll from Pakistan mosque blast rises to 31
06 Feb 2026-15:06
At least 15 killed in mosque blast in Pakistan’s Islamabad
06 Feb 2026-14:12
Explosion rocks Pakistan's Islamabad, casualties feared
06 Feb 2026-13:46
Kyrgyz president begins first visit to Pakistan in 20 years
03 Dec 2025-21:44
Sri Lanka Cricket orders players to stay in Pakistan after Islamabad bombing
13 Nov 2025-12:30
Pakistan tightens Islamabad security following suicide bombing
12 Nov 2025-16:10
