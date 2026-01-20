Yandex metrika counter

Belgian Embassy honors 20 January martyrs in Azerbaijan

Belgian Embassy honors 20 January martyrs in Azerbaijan
Photo: Belgian Embassy/X

Belgian Ambassador Julien de Fraipont joined the diplomatic corps in commemorating the 19–20 January 1990 tragedy at Martyrs' Alley in Baku, the Belgian Embassy reported on its X account, News.Az reports.

In the post, the embassy wrote:
"We remember the victims and recognise Azerbaijan’s painful but resolute path to restore independence."


