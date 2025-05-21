News.az
Tag:
Data Center
Musk’s xAI targets Mississippi for $20B AI hub
09 Jan 2026-09:58
Turkcell, Google Cloud plan hyperscale data centers in Türkiye
25 Dec 2025-13:25
TotalEnergies to power Google data centers in Malaysia
16 Dec 2025-12:04
OpenAI signs deal for massive AI center in Australia
05 Dec 2025-09:47
China unveils world’s first wind-powered underwater data center
21 Oct 2025-16:47
Google announces $10B investment in data center, AI hub in India
14 Oct 2025-10:17
Fire at data center disrupts major government services in South Korea
27 Sep 2025-09:54
OpenAI and Oracle to expand data centers in Texas
23 Sep 2025-22:55
Saudi AI firm Humain to launch data centers using US chips in 2026
26 Aug 2025-10:56
OpenAI's Texas data center secures $11.6 billion for major expansion
21 May 2025-14:32
