News.az
Baku, Azerbaijan
6.4°C
43.5°F
Feelslike:
1.8°C
1.8°F
| Overcast
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Weather
Currency Converter
News
Ispr
Tag:
Ispr
Pakistan Navy conducts live firing of surface-to-air missile -
VIDEO
15 Dec 2025-13:39
Pakistan eliminates 13 terrorists in intelligence-based operations
22 Nov 2025-13:55
Pakistan eliminates 19 terrorists in separate operations
11 Sep 2025-13:13
Pakistan army thwarts border infiltration, eliminates 30 terrorists
04 Jul 2025-16:27
Pakistani security forces eliminate 14 militants in major operation
04 Jun 2025-13:35
Pakistan military shoots down 12 Indian drones across multiple cities
08 May 2025-11:19
At least 31 civilians killed in Indian strikes on Pakistan -
UPDATED
07 May 2025-23:02
Pakistan test-fires Fatah surface-to-surface missile -
VIDEO
05 May 2025-12:38
Latest News
Helicopter crashes in Iran's Isfah -
VIDEO
Drone strike in Zaporizhzhia injures five, damages homes
Azerbaijan grants amnesty to over 18,000 people
Griezmann in talks over potential move to Orlando City
Iran, Azerbaijan sign wide-ranging cooperation pact
Seven dead in India air ambulance crash -
VIDEO
Explosion at Dnipro school injures two students
Russia investigates Telegram founder over alleged terror links
xAI’s Grok gains Pentagon approval for classified military systems
Hyundai warns US tariff risks may rise despite court ruling
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31