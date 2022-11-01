News.az
News
Javid Osmanov
Tag:
Javid Osmanov
Armenia's landmine terror against Azerbaijan continues - MP Javid Osmanov
04 Mar 2024-15:24
MP slams PACE’s provocation, calls accusations against Azerbaijan ‘groundless’
25 Jan 2024-11:08
Armenia stills poses artificial obstacles to opening Zangezur corridor: Azerbaijani MP
11 Jan 2024-11:53
Historical and cultural heritage of Azerbaijan was destroyed by Armenia during 30-year-long occupation, says MP
20 Dec 2023-12:59
France does not care about Armenia’s fate – Azerbaijani MP
25 Oct 2023-15:09
Provocations show that Armenia is avoiding signing a peace treaty – Azerbaijani MP
11 Apr 2023-22:08
Armenia committed unprecedented acts of vandalism during 30-year-long occupation of Azerbaijani territories: MP
20 Feb 2023-03:20
Deportation of Western Azerbaijanis ‘indication of hate-based ethnic cleansing’ carried out by Armenia - Azerbaijani MP
25 Jan 2023-11:37
Armenia must accept the reality: Only way out is a peace treaty - Azerbaijani MP
11 Jan 2023-14:33
Peaceful Azerbaijanis will continue protests on Khankandi-Lachin road unless demands are met: Azerbaijani MP
26 Dec 2022-11:25
