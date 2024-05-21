News.az
Tag:
Landmine Blast
Landmine blast injuries deminer in Azerbaijan's Jabrayil
07 Jan 2026-15:08
Civilian injured as tractor hits landmine in Azerbaijan's Aghdam
18 Dec 2025-09:59
ANAMA employee injured in landmine blast near Armenian border
17 Nov 2025-13:54
Civilian injured in landmine blast in Azerbaijan’s Aghdara
10 Jul 2025-11:08
One injured in landmine explosion in Azerbaijan's Goranboy district
31 May 2025-16:43
Azerbaijani serviceman killed in landmine blast in Jabrayil
07 Apr 2025-10:06
Landmine blast in Azerbaijan’s Khojaly leaves another civilian injured
22 Feb 2025-11:29
Azerbaijani serviceman injured in landmine blast
10 Nov 2024-21:15
Landmine blast kills one in Azerbaijan’s Tartar district
21 May 2024-20:16
Azerbaijan launches investigation into landmine blast in Tartar
05 Feb 2024-08:03
