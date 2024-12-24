News.az
News
Maria Zakharova
Tag:
Maria Zakharova
Moscow threatens tough response to EU asset moves
04 Dec 2025-17:34
Russia: Palestinian state essential for long-term Middle East peace
15 Nov 2025-09:25
Russia open to contact with US despite no plans for presidential meeting
23 Oct 2025-13:45
Russian border guard vessel to visit Baku for Caspian cooperation discussions
18 Sep 2025-18:29
Russia criticizes Macron for calling Putin “an ogre”
29 Aug 2025-16:56
Russian MFA official talks of mass detention of Azerbaijanis in Yekaterinburg
28 Jun 2025-19:12
Sanctions on US Secretary of State Rubio remain in effect
16 Mar 2025-17:36
OSCE Minsk Group's dissolution will help normalize Baku-Yerevan relations, Russian MFA states
31 Jan 2025-14:47
Russian MFA spox commented on Anthony Blinken's confession
04 Jan 2025-21:43
Russia denies claims of border closure with Estonia
24 Dec 2024-15:35
