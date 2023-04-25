News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Sahil Babayev
Tag:
Sahil Babayev
Azerbaijan, Hungary mull preparations for Joint Commission on Economic Cooperation meeting
31 Jul 2025-22:27
Azerbaijan appoints new finance minister
06 Feb 2025-16:08
Azerbaijan announces plan to export green energy to Serbia
25 Jul 2024-14:52
Azerbaijan considers increasing gas supplies to Serbia
25 Jul 2024-13:58
Salaries significantly increased in Azerbaijan in last five years: Minister
03 May 2024-04:35
Azerbaijan-Romania trade turnover keeps growing: Minister
01 Apr 2024-09:16
Azerbaijan adjusts Presidential pensions to fams of anti-terrorist activities' martyrs
25 Oct 2023-08:07
Azerbaijan intends to relocate nearly 140,000 former IDPs to its liberated territories
21 Jun 2023-10:14
Azerbaijan allocates about $4.1 billion per year for social needs and employment: Minister
21 Jun 2023-07:35
Azerbaijan works on digitalization of labor relations field - minister
25 Apr 2023-00:06
Latest News
China says U.S. tanker seizure violates international law
At least 1 dead after landslide hits landfill in central Philippines -
VIDEO
US Congresswoman invites Russian Duma members to Washington
Hungary calls Ukraine’s 20-point peace plan 'unrealistic'
Sweden rejects idea that powerful nations can do “as they please”
ChatGPT health tools stir debate over safety and privacy
Indonesia forms task force for faster recovery in Sumatra
Wildfire erupts on Mt. Ogi in Japan’s Yamanashi Prefecture
China set to approve limited imports of Nvidia H200 chips
Morgan Stanley expands managing director ranks as deals rebound
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31